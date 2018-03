publié le 02/03/2018 à 23:17

Que serait une cérémonie de cinéma sans larmes ? Lors de la 43e cérémonie des César, le compositeur et musicien Arnaud Rebotini a été submergé par l'émotion lors de la remise de son prix. Il a été récompensé par le César de la Meilleure Musique Originale pour son travail sur 120 battements par minute de Robin Campillo.



Dès son arrivée pour recevoir son César, Arnaud Rebotini a pleuré. Une scène émouvante pour les membres de l'équipe de 120 battements par minute, récompensée de cinq prix au cours de la soirée.

En maîtrisant son émotion, Arnaud Rebotini est parvenu à remercier son épouse Manuella puis Robin Campillo, avec qui il a déjà travaillé sur le film Eastern Boys en 2013. "C'est un honneur d'avoir été choisi par Robin Campillo pour faire la musique de ses deux derniers films", poursuit le compositeur avant de terminer par le combat d'Act Up et toutes les victimes du sida, du présent, du futur et du passé. "Act Up existe encore et le sida n'est pas qu'un film", a-t-il prononcé sous les applaudissements du public.