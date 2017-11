Derrière le Louvre à Abu Dhabi, un enjeu diplomatique important

publié le 08/11/2017 à 22:19

Il aura fallu 10 ans mais ça y est : le Louvre Abu Dhabi est officiellement inauguré ce mercredi 8 novembre. Pour cette occasion, Emmanuel et Brigitte Macron ont fait le déplacement pour célébrer cet événement.



Cette émanation du musée parisien a été conçue par l'architecte Jean Nouvel. Elle mêle des bâtiments blancs façon medina et un dôme de 180 mètres de diamètre composé de 7.850 étoiles en métal laissant passer les rayons du soleil pour créer une sorte de pluie de lumière. 300 œuvres ont été prêtées par 13 musées français, dont "La belle ferronnière" de Leonard de Vinci.



Le Louvre Abu Dhabi a été inauguré mercredi en se projetant comme un "musée universel", qui ambitionne de lutter "contre l' obscurantisme" selon le président français Emmanuel Macron.

Merveille universelle et outil diplomatique

Cette petite merveille qui se veut universelle est aussi un outil diplomatique. Les Émirats arabes unis ont su se rendre indispensable, c'est le quatrième pays où nous exportons le plus, notamment des Airbus et des produits de luxe. Les Émirats arabes unis accueillent aussi deux bases militaires françaises permanentes et 700 militaires français sont présents sur place.



Pour la France, sur le plan stratégique et diplomatique, les Émirats arabes unis sont une position centrale dans un monde arabe très compliqué. Et Emmanuel Macron ne s'est pas caché pour le dire : "Vous êtes le point névralgique où se rencontre le monde occidental et oriental. Vous tenez ce point d’équilibre entre le continuent européen, africain et asiatique. Vous êtes au cœur des tensions géopolitiques qui secouent le monde, qui font que la France sera toujours à vos côtés".