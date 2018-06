publié le 11/06/2018 à 05:47

Météo-France a placé 31 départements en vigilance orange jusqu'au lundi 11 juin à 16 heures en raison d'une "situation fortement orageuse d'été" avec "un risque fort de phénomène violent".





Trente départements sont en vigilance orange "orages" : l'Aisne, l'Ariège, l'Aveyron, le Cher, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Gers, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, l'Oise, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, la Haute-Vienne, l'Essonne et le Val-d'Oise et la Seine-Maritime. Plus à l'ouest, le 31e, l'Ille-et-Vilaine, est en vigilance orange "inondation".



Lundi matin, un système pluvio-instable s'étirera de la Bretagne vers la Lorraine, et concernera la Normandie, l’Île-de-France et la Champagne Ardenne. Les pluies y seront parfois modérées et des orages ne sont pas exclus dans cette zone dès le début de journée sauf en Bretagne.

Par ailleurs, il pleuvra également le matin du Sud-ouest vers le Poitou Charentes et le Limousin, les précipitations seront temporairement soutenues et gagneront en cours de matinée le Languedoc-Roussillon et PACA. Du Centre-est à l'Alsace, le ciel restera souvent très nuageux et quelques ondées seront possibles.



L'après-midi, les pluies modérées perdureront sur la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et le Centre. Des orages, parfois forts, se développeront de l’Île -de-France vers le Nord-Est, et seront par endroits accompagnés de grêle et de fortes rafales. Ils concerneront également l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté et le nord des Alpes.



Les pluies persisteront également du Sud-Est vers le Massif central l'après-midi, donnant des cumuls importants de précipitations sur le relief exposé du sud du Massif central. Sur le Sud-Ouest, les pluies ou les averses se raréfieront en cours d'après-midi, avec un ciel qui restera tout de même bien nuageux.

Les températures

Les températures minimales varieront globalement de 13 à 17 degrés sur l'ensemble du pays, et de 18 à 20 degrés près de la Méditerranée.



Les maximales seront en baisse sur les 2/3 ouest du pays, avec 16 à 23 degrés, et resteront chaudes sur l'extrême est du pays avec 24 à 29 degrés.