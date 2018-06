publié le 03/06/2018 à 07:23

Le temps de ce dimanche 3 juin sera orageux sur de nombreuses régions, selon les prévisions de Météo-France. De la Normandie et des Hauts-de-France au Grand Est, le soleil l'emportera après la dissipation des quelques bancs de brouillards matinaux. Entre PACA et la Corse, le temps sera nuageux avec un faible risque d'ondée orageuse.



En revanche partout ailleurs, le ciel sera menaçant dès le matin et le temps tournera rapidement à l'orage. Les averses orageuses se multiplieront l'après-midi et s'accompagneront parfois de grêle localement. Entre l'Occitanie et le sud du Massif central, le temps deviendra pluvio-orageux avec des pluies plus continues et parfois fortes près de la Méditerranée.

Les températures

Le matin, les températures iront de 11 à 16 degrés, jusqu'à 17 à 19 degrés en Provence et en Corse. L'après-midi, il fera 18 à 23 degrés près de la Manche et 22 à 28 degrés ailleurs.