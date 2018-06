Météo en France du samedi 2 juin 2018 : un soleil timide mais présent

publié le 02/06/2018 à 07:27

Il est de retour... mais pour une courte durée. De la Basse Normandie vers l’Île-de-France et les Hauts-de-France, la journée de ce samedi 2 juin débutera souvent sous un ciel très nuageux avec par endroits des brouillards.



Ailleurs, le ciel sera plutôt variable le matin, alternant belles éclaircies et passages nuageux, mise à part sur le sud de l'Aquitaine où des entrées maritimes masqueront temporairement le ciel, et le long des frontières nord et nord-est du pays où les nuages plus nombreux pourront donner quelques ondées en matinée.

Dès la mi-journée, sur l'ensemble du pays, les éclaircies deviendront plus larges, mais des averses se développeront sur l'ensemble du relief, et pourront aller jusqu'à l'orage dans l'après-midi et déborder par endroits en plaine. Le risque d'averses le long des frontières belges perdurera l'après-midi. Quelques ondées seront également possibles sur le nord de la Bretagne et en Basse-Normandie en cours d'après-midi.



Les températures

Les températures minimales varieront généralement de 10 à 15 degrés, et seront plus chaudes sur le pourtour méditerranéen avec 16 à 18 degrés. Pour les maximales, elles seront en légère hausse, allant de 23 à 28 degrés, et demeureront plus fraîches près des côtes de Manche avec 16 à 20 degrés.