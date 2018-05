publié le 27/05/2018 à 08:18

De gros dégâts matériels ont été enregistré en Gironde où les vignobles de Côtes de Blaye et Côtes de Bourg ont été fortement endommagés. De fortes averses de grêles se sont abattues en quelques minutes à la mi-journée et ont déchiqueté de nombreux plants de vignes.



"C'est bien la première fois que je vois de la grêle autant. On avait des grêlons gros comme des noix. ", déplore Christine Eynard, responsable du Château Genibon Blanchereau. "Il y a des pieds où il ne reste plus de bois, ou que la carcasse du rameau. Ça veut dire que quand les grappes sont à terre, c'est perdu et pour l’année prochaine c'est compromis".

Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux se réunira demain pour établir un état des lieux précis des dégâts enregistrés dans les vignobles de la région. 325 interventions de pompiers ont été enregistrées dans l'agglomération bordelaise a indiqué en soirée la Préfecture.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Trois passagers ont été tués et onze grièvement blessés dans l'accident d'un bus de supporters de rugby qui revenaient de la demi-finale du Top 14 à Lyon, sur l'A7. Une défaillance technique serait à l'origine du drame.



Faits divers - Une fillette a été tuée par la chute d'une branche d'arbre provoquée par un orage. Le drame a eu lieu à Changé, près de Laval, en Mayenne.



Football - Pour la troisième année consécutive, le Real Madrid a remporté la Ligue des champions. Les Merengue ont remporté la finale 2018 aux dépens de Liverpool 3 buts à 1 avec un but de Benzema et un doublé de Gareth Bale le Gallois.



Handball - Deux clubs français sont en finale de la Ligue des champions. La rencontre opposera Nantes à Montpellier ce soir à 18 heures.