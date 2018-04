publié le 19/04/2018 à 12:11

Deux jeunes filles de 16 et 17 ans auraient été enlevées, séquestrées et violées par trois hommes dans la nuit du 18 au 19 avril, à Limay, dans les Yvelines, rapporte le Parisien. Deux des suspects, âgés de 17 et 22 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie.



La police a été avertie vers 3h30 grâce à l'appel de la sœur d'une des victimes affirmant qu'elle et un ami venait d'échapper à un enlèvement. Mais sa sœur et sa cousine aurait été forcées, sous la menace d’une arme, à monter à bord d’une Renault Clio blanche avant d’être conduites dans un appartement. Connaissant l'adresse, elle l'aurait indiqué aux policiers.

Ces derniers se rendent rapidement sur place et forcent la porte de l'appartement. Immédiatement, les trois suspects s'échappent par la fenêtre avant que deux d'entre eux soient rattrapés et interpellés. Il s’agit d’un Marocain et d’un Algérien sans domicile fixe.

Les deux adolescentes auraient été violées par les trois hommes. Elles ont été prises en charge par les secours et ont été hospitalisées. Selon le Parisien, la voiture et un faux pistolet ont été saisis par les enquêteurs. Le commissariat de Mantes-la-Jolie poursuit les investigations afin d’identifier le dernier agresseur en fuite et de vérifier les premières déclarations de la nuit.