Un policier plonge dans la Seine et sauve une vieille dame

publié le 15/04/2018 à 05:30

C'est un geste héroïque qu'a réalisé Alexandre, 33 ans, dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril. Ce gardien de la paix de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), s'est jeté à l'eau dans le noir à Croissy-sur-Seine pour porter secours à une femme de 92 ans prise au piège de branchages et en grand danger de noyade, après que deux cyclistes ont donné l'alerte vers 22 heures.



"Nous avons aperçu une personne dont juste le visage dépassait de l'eau, qui était accrochée à un arbre à environ trois ou quatre mètres du bord de la Seine", raconte le policier, qui explique qu'il n'a "pas eu le temps de réfléchir". "Mon réflexe a été de retirer mon téléphone portable, mais j'ai conservé, à tort, mon équipement gilet pare-balle, ceinturon et arme... Je suis rentré directement dans l'eau, car on avait un court laps de temps durant lequel on pouvait intervenir et la récupérer", ajoute-t-il.

"J'ai réussi à l'agripper d'un bras. Ce n'était pas spécialement facile car il y avait le courant qui tentait de nous entraîner et j'essayais de m'accrocher de branche en branche, un peu comme si c'était de liane en liane", décrit également le policier. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment cette personne a pu tomber dans le fleuve. Souffrant d'une sévère hypothermie, elle a été admise à l'hôpital de Poissy (Yvelines), mais son pronostic vital n'est plus engagé.