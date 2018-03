publié le 29/03/2018 à 12:08

La menace terroriste n'a pas baissé en France. En témoigne le nouvel attentat perpétré vendredi 23 mars dans l'Aude et revendiqué par l'État islamique, qui a fait quatre victimes. L'occasion pour le gouvernement de rappeler son action dans la lutte anti-terroriste et notamment les attaques qui ont été évitées. Le Premier ministre a ainsi annoncé, mardi 27 mars lors de la séance en hommage aux personnes tuées, les chiffres des autorités face au risque d'attentat.



Ainsi, selon Édouard Philippe, 51 attentats ont été déjoués depuis janvier 2015 grâce au "travail des services de renseignement", a applaudi le chef du gouvernement avant d'ajouter : "17 ont échoué, 11, nous le savons hélas, ont abouti".

Joint par RTL.fr, Jean-Charles Brisard, président du Centre d'analyse du Terrorisme (CAT) précise que "les services considèrent qu'un attentat est échoué (donc une tentative) lorsque le projet terroriste ne s'est pas concrétisé par la mort de la cible visée."

> Édouard Philippe annonce le nombre d'attentats déjoués en France depuis 2015 le mardi 27 mars 2018 Crédit Image : dailymotion | Crédit Média : Assemblée nationale | Date : 29/03/2018

Par exemple, l'attaque de militaires sur le parvis du Louvre le 3 février 2017 est considérée comme une tentative, donc d'un attentat échoué et non déjoué. "L'attentat abouti est le projet terroriste mené à bien et concrétisé par la mort d'une ou plusieurs cibles visées", ajoute encore le spécialiste.