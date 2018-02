Tariq Ramadan, un islamologue envoûteur, mais controversé

publié le 15/02/2018 à 19:57

Ses discours sentaient le soufre, ses actes le rattrapent. Tariq Ramadan, mis en examen pour viols, conteste sa détention et se dit atteint d'une sclérose en plaque. Portrait d'un envoûteur.



Avec son physique de prince égyptien et sa voix onctueuse comme un chocolat suisse, Tariq Ramadan pourrait vous ensorceler en récitant l'annuaire. Sauf qu'il ne récite pas l'annuaire. L'homme a des idées, et les mots pour le dire. Son grand-père est le fondateur des Frères Musulmans, c'était d'ailleurs le sujet de sa thèse d'islamologie, au début des années 90. Une thèse qui a bien failli être rejetée car jugée trop radicale - déjà.

Il entame alors un parcours plus politique. À Lyon, dans des banlieues à l'abandon, il parle identité, voile, halal et mosquées. "Nous cherchions un porte-voix, il cherchait une terre, ce fut un coup de foudre" dit un ancien de l'Union des Jeunes Musulmans. Ramadan sillonne la France, remplit des salles, squatte les émissions télé. En 2004, il figure sur la liste des 100 personnalités influentes du magazine Time. Et en 2009, c'est la consécration : il devient professeur à Oxford, avec la généreuse protection du Qatar.

Influent mais controversé

Dès 1995, Ramadan est interdit de séjour en France pour menace à l'ordre public. Mais il devient vraiment sulfureux en 2003, quand il publie une tribune aux relents antisémites. Sur la lapidation des femmes, il réclame un simple moratoire. Et après l'attentat contre Charlie Hebdo, il défend des thèses complotistes.



Alors en 2016, quand il décide de demander la nationalité française la réponse de Manuel Valls est cinglante : "aucune raison", le discours de Tariq Ramadan est contraire aux valeurs françaises. Un double discours disent ses détracteurs. Face A : le réformiste, qui veut concilier l'islam et la vie à l'européenne. Face B: l'intégriste, qui défend une interprétation stricte du Coran. Lisse et subtil dans la forme, radical sur le fond.

Un homme au grand pouvoir de séduction

Dès sa première télé en 1994, Tariq Ramadan crève l'écran. "Il nous a tous volé la vedette" dira un participant. Bel homme, dandy et éloquent, charismatique... À chaque fois le charme opère. Une sorte de phénomène de fascination, une emprise quasi-irrationnelle. C'est ce qui attire les foules dans ses conférences, où il exige toujours d'être seul sur scène. Culte de la personnalité d'un gourou réputé ombrageux.



Et sûr de son aura, il en use, il en abuse peut-être. Ramadan est marié depuis plus de 30 ans avec Isabelle, catholique convertie à l'islam. Mais tous ceux qui l'ont approché décrivent un homme aux multiples conquêtes... Bien loin de ses prêches austères. Bien loin aussi de ses anciens amis de Lyon : il y a longtemps qu'ils lui ont tourné le dos.