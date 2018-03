publié le 20/03/2018 à 20:07

"Marie", la troisième femme qui a porté plainte pour viol contre Tariq Ramadan le mercredi 7 mars, a été entendue pendant plus de huit heures aujourd'hui par les policiers de la 2e division de Police judiciaire de Paris, selon les informations de RTL. La plaignante était assistée de son avocat Francis Szpiner.



La mère de famille accuse l'islamologue suisse de lui avoir fait subir des violences lors de relations sexuelles décrites comme particulièrement brutales, à plusieurs reprises, entre 2013 et 2014. Dans sa plainte, "Marie", un prénom d'emprunt qu'elle a choisi pour apparaître dans la presse, dénonce l'emprise et le chantage qu'aurait exercé sur elle Tariq Ramadan.

C'est la troisième femme a déposé contre l'islamologue, déjà visé pour deux mises en examen pour viol. D'abord incarcéré à la prison de Fleury Mérogis, il a été transféré la semaine dernière à l'hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière en raison d'un état de santé "très mauvais", selon son avocat Emmanuel Marsigny, qui a également dénoncé sur RTL les "contre-vérités" diffusées sur son client.