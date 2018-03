publié le 22/03/2018 à 12:27

Le procès du meurtre de Sophie Lionnet, jeune fille au pair française tuée à Londres, se poursuit. Mercredi 21 mars, les pompiers ont raconté comment ils ont découvert le corps carbonisé de la jeune femme femme dans le jardin de ses meurtriers présumés, indiquant que Ouissem Medouni a prétendu qu'il s'agissait d'un "mouton".



Le 20 septembre 2017, alertés par les voisins qui voient d'importantes fumées se dégager du jardin des accusés, et incommodés par une "horrible" odeur, les pompiers interviennent au domicile de Sabrina Kouider, 35 ans, et Ouissem Medouni, 40 ans. Les deux Français sont jugés depuis lundi à la cour criminelle de l'Old Bailey. Ils plaident non coupables du meurtre de leur jeune fille au pair âgée de 21 ans.

Thomas Hunt, pompier, a décrit à l'audience qu'en arrivant sur les lieux, il a vu un barbecue où grillait du poulet ainsi qu'un feu de jardin, juste à côté des portes du patio, risquant d'endommager la propriété. "J'ai trouvé que c'était un endroit très étrange pour un feu parti spontanément", a-t-il témoigné. "J'ai demandé à l'occupant : 'pourquoi avez-vous fait ça ?' Il a juste haussé les épaules", a poursuivi le pompier.

En tentant d'éteindre le feu, il reconnaît une main, un nez et se rend compte qu'il s'agit d'un corps. Il remarque aussi des vêtements et des bijoux. "J'ai demandé à l'occupant (de la maison) : 'pourquoi brûlez vous un corps ?' Il m'a répondu : 'c'est un mouton'", a raconté le pompier qui a trouvé Medouni "très calme" et "résigné".



Ouissem Medouni a répété aux pompiers qu'il s'agissait d'un "mouton", affirmant même l'avoir acheté dans une ferme pour 150 livres (environ 170 euros). Il était "ahuri" et "renfermé", selon le témoignage d'un autre pompier, James Grant.



"Nous avons continué à l'interroger pour qu'il nous dise la vérité", a témoigné à l'audience un autre sapeur pompier, David Rose, mais Medouni a "détourné le regard". Dans une vidéo montrée à la cour, Sabrina Kouider, interrogée par les policiers, exprime son incompréhension, expliquant que son compagnon "faisait un barbecue".

Un calvaire avant la mort

Plusieurs habitants du quartier ont décrit Sophie Lionnet comme une jeune fille "timide". Une voisine, Nancy Nathanson, a déclaré que ses employeurs étaient "bizarres", laissant les amendes s'accumuler sur leur voiture et entreposant des déchets sur le trottoir devant la maison.



Sophie Lionnet a vécu un véritable calvaire avant sa mort, selon l'accusation. Victime de "violences" pendant des mois, elle dormait dans la chambre des deux enfants qu'elle gardait, sur un lit superposé, et vivait sous l'emprise de ses employeurs, qui la nourrissaient peu et la battaient, selon des voisins.