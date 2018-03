Rhône : condamnée pour avoir laissé mourir de faim son chien et son chat

publié le 14/03/2018 à 08:55

Elle ne pourra plus jamais posséder d'animal de compagnie. Une femme de 35 ans a été jugée à Villefranche-sur-Saône (Rhône) mardi 13 mars pour actes de cruauté envers des animaux domestiques, rapporte le journal Le Progrès. Elle avait laissé son chien et son chat mourir de faim.



Selon les constatations du vétérinaire, reprises par la présidente du tribunal, le "chien était mort depuis 5 jours et le chat depuis 10 jours". Le chien ne pesait plus que 7 kilos et le chat à peine 700 grammes. Les deux animaux avaient également les yeux enfoncés, signe d'une déshydratation.

Quatre associations de défense des animaux s'étaient portées partie civile. Elle a été reconnue coupable par le tribunal, et condamnée à quatre mois de prison avec sursis, 180 heures de travaux d'intérêt général, une obligation de soin et à l'interdiction d'avoir des animaux à vie.