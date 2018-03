publié le 09/03/2018 à 04:50

"Une escapade un dimanche matin n'était pas supposée finir dans le sang et les larmes". Noé, un jeune Jack Russel, a perdu la vie dimanche 4 mars dernier, rapporte Nice Matin. Après s'être échappé de chez sa propriétaire dans la matinée, le chiot a eu le malheur de suivre un groupe de promeneurs accompagnés de deux bouledogues. Les individus étaient visiblement gênés par la présence du chiot qui les suivait.



"La personne qui a donné l'alerte raconte avoir croisé 4 promeneurs accompagnés de deux bouledogues, qui ont donné un coup de pied à Noé (...). Elle a eu le temps de les entendre se plaindre que le chiot "gênait" leur promenade parce qu'il suivait leurs chiens de près", est-il raconté en commentaire de la pétition lancée pour "demander justice". Quelques instants plus tard, la promeneuse aurait entendu des "hurlements stridents", et aurait alors retrouvé le chiot "dans son sang".

Transporté chez le vétérinaire le plus proche, Noé a succombé à ses blessures - une hémorragie interne et un décollement de la plèvre. Une plainte a été déposée par ses propriétaires. Sur Internet, la mobilisation est impressionnante. Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver les individus : "deux couples, respectivement de 30 et 50 ans", décrit Nice Matin. En quelques jours, la pétition lancée lundi 5 mars sur le site Change.org rassemble déjà plus de 15.000 signatures pour "Le dernier voyage de Noé".