publié le 10/03/2018 à 22:25

Une cruauté sans limite. Dans une vidéo publiée sur Snapchat, un homme se filme en train de donner des coups de ceinture à son petit chiot, une femelle de quatre mois, en riant. Les internautes, révoltés, ont alerté la Fondation Assistance aux Animaux. Comme le rapporte le journal le Parisien, cette dernière a porté plainte vendredi 9 mars.



Grâce aux renseignements apportés par la Fondation, la police est parvenue à retrouver l'auteur de ces sévices vendredi 9 mars au soir et a saisi le chiot au domicile de son propriétaire. "Naya, American Staffordshire de quatre mois, est maintenant dans notre refuge de Villevaudé (Seine-et-Marne)", a expliqué Anne-Claire Chauvancy de la fondation au Parisien.

Anne-Claire Chauvancy décrit un animal qui "porte encore les traces des coups et est extrêmement craintif". La race des American Staff semble particulièrement ciblée par les actes de cruauté ces derniers temps.

Un mois après les tortures de Gucci

Il y a un mois déjà, dans une vidéo postée sur le réseau social Snapchat, on voyait Gucci, un mâle American Staff de trois ans, attaché à un scooter. L'animal, n'arrivant pas à suivre la cadence, était finalement traîné, s'arrachant des lambeaux de peau au niveau des pattes, surtout des coussinets, du ventre et du museau.





Le mâle noir est aujourd'hui dans le refuge de Morainvilliers (Yvelines) de la Fondation Assistance aux Animaux (FAAA) qui avait déposé là aussi déposer une plainte pour sévices et actes de cruauté. Le propriétaire du chien a été placé en détention pour cet acte et sera jugé le mois prochain.