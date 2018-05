Pyrénées-Atlantiques : une collégienne déclenche un fumigène en classe

publié le 07/05/2018 à 21:56

Cinq collégiens ont été hospitalisés lundi 7 mai dans l'après-midi à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), sans que leur état ne soit jugé inquiétant, et une quinzaine d'autres ont été incommodés par un "fumigène artisanal" déclenché en classe par une élève, a-t-on appris de sources concordantes.



Vers 15h30, l'adolescente de 14 ans a déclenché en classe de technologie le fumigène qu'elle avait réalisé elle-même, sans autre mobile apparent a priori que de l'avoir vu sur internet et la curiosité de "voir ce que cela faisait", a-t-on précisé de source judiciaire.

Devant la fumée et l'odeur dégagées, l'enseignante a immédiatement ouvert les fenêtres puis fait évacuer la classe. "Certains avaient mal aux poumons et une élève a ressenti l'apparition de plaques sur les bras", a expliqué l'enseignante au site internet de la République des Pyrénées.

Pas d'inquiétude quant à l'état des élèves

Treize élèves et l'enseignante ont été pris en charge sur place par les pompiers, mais cinq élèves, plus sérieusement incommodés, ont été conduits vers les hôpitaux de Pau et Oloron pour être examinés. Leur état n'inspirait en fin de journée pas d'inquiétude, a précisé le parquet de Pau.



Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire et violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence, et confiée à la gendarmerie d'Oloron. L'adolescente à l'origine de l'incident a été entendue par les gendarmes et laissée en liberté.