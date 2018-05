Un homme tué par un ours après avoir tenté de faire un selfie avec l'animal

publié le 07/05/2018 à 05:17

Une photo qui tue. Le drame a eu lieu en Inde dans l'État d'Odisha où un homme a été tué par un ours, comme l'ont relayé plusieurs anglo-saxons, comme l'Independent. En voulant prendre un selfie, la victime se serait approché trop près de l'animal blessé, qui l'aurait violemment attaqué.



L'homme revenait d'un mariage en voiture et avait repéré l'animal, après s'être arrêté pour soulager un besoin naturel. Les passagers de son véhicule lui avait pourtant déconseillé de prendre un selfie avec l'ours, mais l'homme n'en a fait qu'à sa tête et a glissé en s'approchant de l'animal. Ce dernier a attaqué sans ménagement et un combat s'est déclenché. L'homme a tenté d'échapper aux griffes de la bête, avec l'aide de personnes autour et même d'un chien qui a essayé de distraire l'ours. En vain, il n'a pas survécu à l'attaque. L'ours, quand à lui, a été capturé et reçoit des soins pour ses blessures.

Les morts liées à des selfies sont un phénomène en augmentation ces dernières années. La volonté absolue de se prendre un photo face caméra, malgré un danger, a d'ailleurs particulièrement touchée l'Inde qui possédait le triste record du nombre le plus élevé de morts liées à des selfies au monde, notamment entre mars 2014 et septembre 2016. 60% des morts par selfie dans le monde avaient alors eu lieu dans le pays, a détaillé une étude collaborative entre la Carnegie Mellon University et l'Indraprastha Institute of Information Delhi found parue l'an dernier. Sur les 127 morts liées à un selfie , 76 ont eu lieu en Inde.