publié le 14/04/2018 à 18:02

Vaste coup de filet pour la police parisienne. Les habitants du XVIe arrondissement de la capitale qui ne trouvaient pas le sommeil ont pu assister dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 avril, sous leurs fenêtres, à une course-poursuite "avenue Léopold-II, entre le pont Mirabeau et le métro Jasmin et ceux du Trocadéro", raconte Le Parisien. À pied, en voiture puis à nouveau à pied, cette course-poursuite a donné lieu à une "arrestation musclée", selon le quotidien.



Après que des témoins se sont rendus au commissariat d'arrondissement pour signaler un cambriolage en cours, les policiers dépêchés sur place ont constaté un appartement "complètement retourné", et surtout quatre cambrioleurs, qui venaient de quitter les lieux. Une policière qui s'interposait a reçu un coup de poing de l'un d'entre eux, et les quatre malfrats sont parvenus à partir en voiture.

Le véhicule utilisé, une Renault Mégane dotée de fausses plaques d'immatriculation, faisait déjà l'objet de recherches de la part des services de police. Le conducteur en a perdu le contrôle et la voiture a percuté un autre véhicule, ce qui a stoppé la fuite de ses quatre passagers, âgés de 18 à 20 ans. Ces derniers ont ainsi pu être arrêtés. "Dans le coffre, les policiers ont trouvé une arme, des cagoules et un coffre-fort qui correspond à celui volé dans l’appartement", explique Le Parisien.

Les quatre suspects, domiciliés dans les Ve et XIIIe arrondissements et à Antony, dans les Hauts-de-Seine, devront répondre des chefs d'accusation de "vol avec effraction, violences volontaires sur personne dépositaire de l’ordre public (PDAP), tentative d’homicide sur PDAP et refus d’obtempérer". Le premier District de police judiciaire (DPJ) a été saisi de l'enquête.