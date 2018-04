publié le 14/04/2018 à 11:28

L'histoire peut prêter à sourire. Après la disparition de 540 kilos de cannabis saisis par les forces de l'ordre, huit policiers de la province de Buenos Aires ont été suspendus après une enquête interne.



La moitié des officiers concernés avaient pourtant trouvé un coupable très sérieux : les souris. Ces derniers prétendaient en effet que les petits rongeurs grignotaient la mariajuana stockée dans un entrepôt à Pilar, une ville située à une soixantaine de kilomètres de la capitale argentine.

Selon les informations de plusieurs médias internationaux, comme The Independant, The Guardian et Globo, six tonnes de cannabis avaient été saisis et stockés pendant deux ans dans cet entrepôt. Mais, au cour d'une inspection, une demi-tonne avait mystérieusement disparu.

Des souris ne confondraient pas du cannabis avec de la nourriture





Les soupçons se sont rapidement tournés vers l'ancien commissaire de police en charge de ce butin. Et les juges n'ont pas été déçus par les propos tenus par ce dernier et trois de ses subordonnés. Une version qui n'a en aucun cas convaincu les magistrats. "Des souris ne confondraient pas du cannabis avec de la nourriture, a déclaré un porte-parole du juge Adrián González Charvay. Et même si un grand groupe de souris l’avait mangé, beaucoup de cadavres auraient été retrouvés dans l’entrepôt".



Les suspects seront présentés à la justice début mai. Les juges devront déterminer si la disparition du cannabis est le résultat d'une négligence ou de l'opportunisme des policiers.