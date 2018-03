publié le 16/03/2018 à 15:05

La soirée a mal tourné. Pendant la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mars, trois jeunes âgés de 19 ans ont été admis à l'hôpital. Ils sortaient d'une boîte de nuit du IIe arrondissement de Paris, le Rex Club, à 3h30 du matin. Devant l'établissement, les trois jeunes âgés de 19 ans, deux femmes et un homme, ont fait un malaise, rapporte Le Parisien.



Les policiers et les pompiers appelés, le trio a été transporté à l'hôpital en ambulance de réanimation, dans un état préoccupant, poursuit le quotidien. Selon les premiers éléments de l'enquête, les trois jeunes avaient ingéré une grande quantité d'alcool et ainsi que du GHB, une substance aussi connue sous le surnom de "drogue du violeur".

Les quinze jeunes qui ont passé la soirée en leur compagnie ont dû se rendre au commissariat pour se plier à une audition et se soumettre à un test de dépistage urinaire.