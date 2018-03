publié le 17/03/2018 à 17:40

Une interpellation a eu lieu dimanche 11 mars à l'aéroport de Cayenne (Guyane). Une mère de famille originaire de Roubaix a été arrêtée en possession de trois kilos de cocaïne. Elle voyageait en compagnie de son bébé de 12 mois, qui a fait l'objet d'une mesure de placement, rapporte La Voix du Nord.



Concomitamment à l'arrestation de la Roubaisienne, la police judiciaire de Roubaix a mené une perquisition dans son appartement du nord de la France. Sur place, les forces de l'ordre découvrent ses six autres enfants, livrés à eux-mêmes depuis plusieurs semaines. Âgés de 3 à 11 ans, aucun d'entre eux n'est scolarisé.



Seule une amie de leur mère passait leur rendre visite de temps à autre, poursuit le quotidien régional. Le parquet de Lille a décidé de prendre une mesure de placement, ils sont désormais chez une tante. La famille est originaire de Guyane, et s'était installée à Roubaix il y a un an.

Concernant la drogue que transportait la mère, aucune information n'a filtré. Les enquêteurs relèvent toutefois que le transport de ce produit est chose courante depuis la Guyane. En règle générale, la drogue est acheminée vers la région parisienne.