publié le 18/04/2018 à 05:30

Le drame s'est produit mardi 17 avril, en fin d'après-midi. Alors qu'un couple et ses deux enfants, âgés de 7 et 11 ans, se promenaient à proximité du phare de Créac'h, sur l'île d'Ouessant (Finistère), une vague soudaine a surpris la famille qui se promenait sur des rochers, comme le raconte Ouest-France.



Si l'homme a pu rapidement récupérer ses enfants et les mettre à l'abri, il n'a ensuite pas été en mesure, malgré ses efforts, de secourir son épouse. Le corps de la femme de 35 ans a été repéré plus d'une heure plus tard par un hélicoptère de la Marine nationale, avant d'être hélitreuillé.

L'alerte avait été donnée par un promeneur présent sur le lieu de l'accident. Le père et les deux enfants ont été transportés dans la soirée de mardi par hélicoptère jusqu'au CHU de Brest. Comme l'indique France Bleu, la houle était importante près du phare de Créac'h, atteignant un coefficient de 102. Originaire d'Ouessant, le père de la famille possède une maison de vacances sur l'île.