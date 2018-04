publié le 17/04/2018 à 20:33

Les autorités américaines sont à la recherche d'une grand-mère en cavale. Lois Riess, 56 ans, ressemble à n'importe quelle grand-mère, sauf qu'elle est déjà de deux meurtres, dont celui de son mari.



"Elle sourit et ressemble à la mère ou à la grand mère de tout le monde, et pourtant (...) c'est une tueuse de sang froid", indique à NBC News le sous-shérif de comté de Lee, Carmine Marceno.

Le 23 mars dernier, son mari David Riess est retrouvé mort par la police dans le Minnesota, au nord des États-Unis. Selon les enquêteurs, elle lui aurait tiré dessus, avant de s'enfuir. En partant en cavale, Lois Riess a imité la signature de son défunt mari et a volé 9.000 euros sur son compte.

La quinquagénaire s'est ensuite rendue dans un casino au sud du Minnesota, selon le journal local Star Tribune. D'après l'avis de recherche diffusé par les autorités, "elle est connue pour avoir une addiction au jeu et fréquente souvent les casinos".

Un vol d'identité macarbre

Lois Riess a traversé tout le pays jusqu'au sud, en Floride, où les enquêteurs la suspectent d'avoir mis sur pied un macabre plan. À Fort Myers, elle a rencontré Pamela Hutchinson, 59 ans, avec qui elle est devenue amie.



Mais Pamela Hutchinson est retrouvée morte le 9 avril. La police suspecte la grand-mère du Minnesota de s'être rapprochée de cette femme, qui lui ressemble, uniquement dans le but de la tuer pour lui voler son identité.



Après le meurtre de Pamela Hutchinson, Lois Riess a pris sa carte de crédit et sa voiture, à bord de laquelle elle a été repérée en Louisiane et au Texas, à l'Ouest de la Floride. Les autorités ont lancé un appel à témoins sur Facebook pour retrouver cette grand-mère considérée comme armée et dangereuse. Ils craignent qu'à court de ressources dans sa cavale, "elle ne devienne désespérée et tue encore".