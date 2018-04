Affaire Jonathan : un tueur en série allemand évoque le meurtre du petit garçon

publié le 18/04/2018 à 04:25

Le mystère de la mort de Jonathan Coulom, dont le cadavre avait été retrouvé dans un étang de Guérande (Loire-Atlantique) le 19 mai 2004 après que le petit garçon a disparu d'un centre de vacances de Saint-Brévin-les-Pins un mois et demi plus tôt, est-il sur le point d'être résolu ? Selon les informations du Parisien, l'enquête a connu un rebondissement inattendu venu d'Allemagne. Martin Ney, un violeur et tueur en série de jeunes garçons qui purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité, aurait en effet déclaré à un codétenu être responsable de la mort de Jonathan, donnant par la même occasion des détails sur le meurtre inconnus du grand public.



Alors que la piste d'un sac à dos en cuir aperçu sur les lieux de l'enlèvement de Jonathan Coulom est explorée depuis plusieurs semaines par les enquêteurs, le "témoignage" de Martin Ney vient semer le trouble. Celui-ci aurait en effet confié à son compagnon de cellule son étonnement de ne pas avoir été démasqué après avoir justement perdu en France un sac à dos en cuir. Qu'il s'agisse ou non du même sac, les confessions du tueur allemand sont néanmoins prises avec le plus grand sérieux par la justice française. Elles sont d'ailleurs en possession de Stéphane Lorentz, le juge d'instruction en charge de l'affaire à Nantes.

Depuis le meurtre du jeune garçon en 2004, des centaines de prélèvements ADN ont été effectués par la police. En 2011, un appel à témoins avait été lancé, consécutivement à une série d'agressions sexuelles dans des centres de vacances de la région au cours d'une période allant de 1982 à 1998. La piste allemande était déjà considérée par les enquêteurs après le signalement d'une voiture immatriculée outre-Rhin à proximité de l'endroit où avait été découvert le cadavre de Jonathan.