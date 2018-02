Procès en appel de Jérôme Cahuzac : quel rôle a joué Philippe Houman ?

publié le 19/02/2018 à 15:35

Le procès en appel de Jérôme Cahuzac a débuté, lundi 12 février. L'ancien ministre délégué au Budget souhaite éviter les trois ans de prison ferme, dont il a écopé en première instance. Il n'est pas le seul à faire appel de la décision de justice. À ses côtés, se trouve Philippe Houman.



Ce conseiller est décrit comme étant la "cheville ouvrière" du transfert des avoirs de Suisse à Singapour. Il a été condamné à un an de prison avec sursis et à l'amende maximale de 375.000 euros. "Cette volonté de dissimulation (de Jérôme Cahuzac ndlr) était visible, et ne pouvait être analysée que comme telle par Reyl", avait alors déclaré le président.

Tout commence en 2009. L'AFP rappelle que la banque Reyl "avait sollicité Philippe Houman pour ce montage. Et c'est lui qui délivre à l'établissement bancaire à Singapour un mandat de gestion sur le compte Cerman chez Julius Baer. La société Cerman est créée le 27 octobre et le compte ouvert à son nom à la Julius Baer moins de quinze jours plus tard. En mai 2013, Cahuzac fait rapatrier 687.076 euros, versés au Trésor public.

Lors du procès, Philippe Houman a indiqué que Jérôme Cahuzac "n'est pas mon client direct. Je ne l'ai jamais rencontré, jamais conseillé. Mon client, c'est la banque Julius Baer. La banque valide le dossier d'ouverture de compte. La banque Reyl me contacte pour constituer la société", comme le rapporte Sud Ouest.