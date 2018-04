"Je me dis qu'il y a un vrai lien" avec Nordahl Lelandais, dit la sœur de Lucie Roux

publié le 23/04/2018 à 09:38

Nordahl Lelandais serait-il impliqué dans une nouvelle affaire ? Des informations inédites ont été portées à la connaissance des enquêteurs. Déjà accusé d'avoir tué la petite Maëlys et le caporal Arthur Noyer, qu'il a avoué avoir tués "involontairement", l'ancien militaire aurait croisé la route à plusieurs reprises de Lucie Roux, une femme de 43 ans qui s'est mystérieusement volatilisée en 2012 à Bassens (Savoie).



Les deux personnes, qui fréquentaient le même hôpital psychiatrique, auraient déjeuné ensemble à plusieurs reprises, selon Me Christian Saint-André, l'avocat d'Olga Roux, la mère de la disparue qui a été alertée par un témoin. Sur RTL, la sœur de Lucie Roux donne de plus amples détails. "C'est un témoignage sérieux. Une personne qui, avec les articles de journaux, a reconnu Nordahl Lelandais et qui s'est rappelé de ma sœur, Lucie, et qui s'est dit 'J'ai mangé avec eux'. Ils se sont parlés, ils ont déjeuné ensemble, je me dis qu'il y a un vrai lien", analyse-t-elle.

La personne qui a témoigné serait prête à être entendue par les enquêteurs. "De relier ça, à quelqu'un qui a tué une petite fille et un jeune homme, c'est de l'effroi. (...) Si c'est lui et qu'il avoue, on pourra faire notre deuil", conclut la sœur de Lucie Roux.