Le journal de 7h30 : Nordahl Lelandais impliqué dans une nouvelle affaire ?

publié le 23/04/2018 à 09:02

Nordahl Lelandais peut-être impliqué dans une nouvelle affaire. C'est la conviction des proches de Lucie Roux. Cette femme de 43 ans a disparu en septembre 2012 alors qu'elle était hospitalisée en psychiatrie en Savoie. Six ans plus tard, un témoin affirme aujourd'hui qu'elle connaissait Nordahl Lelandais. Ils auraient même déjeuné ensemble, comme l'explique la sœur de la disparue. C'est un document RTL.



"C'est un témoignage sérieux. Une personne qui avec les articles de journaux a reconnu Nordahl Lelandais et qui s'est rappelé de ma sœur. La personne a vu les photos de ma sœur et qui s'est dit 'moi j'ai mangé avec eux'", précise la sœur de la disparue. Elle ajoute qu'"ils se sont parlés. Ils ont mangé ensemble". Pour elle, le lien entre sa sœur et Nordahl Lelandais ne fait aucune doute.

"Je me dis qu'il y a un vrai lien, ils se sont croisés. De relier ça à quelque'un qui a tué une petite fille et un jeune homme, c'est de l'effroi. Mon intime conviction c'est que c'est lui. Si c'est lui et qu'il avoue, même si on retrouve pas le corps on pourra faire notre deuil", conclut la sœur de Lucie Roux. Nordahl Lelandais est on le rappelle dejà mis en examen dans deux affaires : les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer

À écouter également dans ce journal :

- ASSEMBLÉE - Les députés ont adopté la loi asile immigration. Après 61 heures de débats, souvent tendus, c'est donc le oui qui l'emporte. Au sein de La République en marche, 14 députés se sont abstenus. Un seul a voté contre : il s'agit de l'ancien socialiste Jean-Michel Clément qui a aussitôt annoncé qu'il quittait le groupe.



- GREVES - Nouvelle journée d'action chez Air France. La 10ème depuis le mois de février. La compagnie prévoit d'assurer 75% de ses vols, alors que les syndicats de cheminots entament eux leur cinquième épisode de grève. Seuls 35% des TGV devraient circuler. 30% des trains Intercités et 40% des TER, RER et Transiliens. Dimanche sur RTL, Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, a tenté de rassurer les usagers. Il l'assure il n'y aura pas de grève cet été.



- REFORME SNCF : Cette réforme de la SNCF, Emmanuel Macron est bien décidé à la mener jusqu'au bout. Aucune chance qu'il recule. Il l'a encore répété à la télévision américaine. "No Chance", c'est l'une des phrases-clé qu'on retiendra de cette interview accordée à la chaîne Fox News et diffusée hier soir. Le président français y défend point par point son action.



- EMMANUEL MACRON - Le président français dînera ce lundi 23 avril au soir avec Donald Trump et leurs épouses respectives. C'est la première étape de la visite d’État du président français aux Etats-Unis. Une visite qui doit durer trois jours.



- JUSTICE - Les avocats du barreau de Paris se mobilisent ce lundi contre le nouveau palais de justice. Ils critiquent l'installation de box vitrés pour les prévenus. "Des cages de verre", disent-ils, qui portent atteinte à la présomption d'innocence. L'association des avocats pénalistes exige leur démontage.



- FOOTBALL - Petite victoire pour le PSG. Les Parisiens, désormais champions de France, ont été un peu bousculés dimanche soir à Bordeaux. Ils s'imposent finalement 1 à 0. But signé Lo Celso à la 77ème minute.



- RUGBY - Le Racing s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe de Rugby après sa victoire dimanche face au Munster. Victoire 27 à 22. La finale se déroulera le 12 mai prochain face aux Irlandais du Leinster , triples Champions d'Europe