Mort d'Alexia Daval : les parents de la joggeuse dans "un état de sidération totale"

publié le 31/01/2018 à 02:02

Ils le considéraient "comme leur fils". Les parents d'Alexia Daval, la joggeuse de 29 ans retrouvée calcinée le 30 octobre dernier dans un bois de Haute-Saône, expriment leur "sidération" par le biais de leur avocat, Maître Jean-Marc Florand. Ce dernier explique qu'ils "n'ont jamais eu le moindre doute à son égard", relate Le Parisien. Jonathann Daval, l'époux d'Alexia, a reconnu ce mardi 30 janvier avoir tué sa compagne.



"Ils sont dans un état de sidération totale. Abasourdis (...). Ils ont toujours eu la plus grande confiance dans leur gendre, avant l'assassinat de leur fille et depuis. Rien n'avait jusqu'à ce jour ébranlé cette confiance", explique Jean-Marc Florand, interrogé par BFM TV. Et d'ajouter : "Ils ont beaucoup de peine que cette personne puisse être l'auteur de faits abominables. Ils se posent énormément de questions : pourquoi, comment, seul, avec un complice, pourquoi on a retrouvé cette jeune femme habillée en joggeuse, comment il a procédé."

Les parents de la jeune femme n'avaient détecté aucun signe qui aurait pu les alerter. "Ils n'avaient rien remarqué qui puisse les alarmer ou les inquiéter pour la sécurité de leur fille, ou dans l'attitude de leur gendre", détaille leur avocat sur la chaîne d'information, avant de parler du "traumatisme terrible" que doivent encaisser les parents d'Alexia Daval.