publié le 29/04/2018 à 13:55

Le corps d'Angélique, disparue le mercredi 25 avril à Wambrechies (Nord), a été retrouvé sans vie samedi soir par les enquêteurs dans une forêt voisine. Un homme de 45 ans, connu des services de police pour viol et agression sexuelle, a été arrêté dans la soirée, vers 23 heures.



Ce riverain a rapidement avoué les faits avant de mener la police sur les lieux où le corps de la jeune fille a été découvert sans vie, selon un communiqué du parquet.

Selon les informations de France 3 Hauts-de-France, il aurait tenté d'abuser de sa victime avant de l'étranger et de se débarrasser du corps "dans la nature", à Quesnoy-sur-Deûle. La jeune fille porterait des traces de strangulation. Une autopsie doit être menée afin de confirmer la version des faits du suspect. Le parquet de Lille s'exprimera sur cette affaire dans la journée.

À écouter également dans ce journal :

SNCF - Le trafic est toujours perturbé ce dimanche 29 avril avec un TGV sur deux, deux TER sur cinq, un Intercités sur trois et trois Transiliens sur cinq.



Politique - Le futur service national universel obligatoire pourrait durer un mois en internat et concernerait 600.000 jeunes âgés d'au moins 16 ans par an. Ils apprendraient notamment les gestes de premier secours et effectueraient des activités sportives.



Sport - Bordeaux reçoit ce dimanche 29 avril le Racing 92 pour la 25ème journée du Top 14 de rugby.



Météo - Neuf départements du nord-est ont été placés en vigilance orange aux orages et aux pluies-inondations par Météo-France.