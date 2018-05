publié le 29/05/2018 à 18:14

Il y a des clients qui ne plaisantent pas avec la qualité de leur pain. Les faits pourraient prêter à sourire s'ils n'avaient pas conduit à trois jours d'incapacité totale de travail pour un boulanger.



Il y a une quinzaine de jours dans la commune d'Aiguillon dans le Lot-et-Garonne, un client revient une baguette à la main dans la boulangerie rue Gambetta pour se plaindre de la qualité du pain acheté le matin-même. Comme le rapporte Sud Ouest, mécontent, il exige le remboursement de la baguette que lui refuse le boulanger. L'affaire aurait pu en rester là.

Sauf que deux semaines plus tard, le boulanger et le client se croisent par hasard au bureau-tabac de la commune. Vendredi dernier, le client visiblement rancunier et toujours furieux frappe le commerçant au visage avant de lui asséner un coup de tête.

Le boulanger a déposé plainte

Pris rapidement en charge par les sapeurs-pompiers, le visage ensanglanté, le boulanger a été transporté aux urgences du centre hospitalier d’Agen. Il en ressortira avec un certificat attestant de trois jours d’interruption temporaire de travail.



Le boulanger victime de l'agression a déposé plainte dès le lendemain. Une enquête est en cours et l’agresseur présumé devrait être entendu dans les prochains jours par les gendarmes.