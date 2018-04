Loir-et-Cher : une mère avoue avoir tué ses deux filles

et AFP

publié le 13/04/2018 à 17:13

Une terrible histoire. La mère des deux fillettes de 4 et 9 ans retrouvées décédées dans l'incendie de leur maison le 1er avril, a été mise en examen pour homicides volontaires aggravées, a-t-on appris jeudi 12 avril auprès du parquet de Blois.



"La mère des deux fillettes a manifestement donné la mort à Maeva et Vaena par strangulation", a indiqué le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevallier, s'appuyant sur un rapport d'autopsie.



Placée en garde à vue depuis 24 heures, la mère, âgée de 36 ans, avait expliqué qu'elle souhaitait mettre fin à ses jours et voulait que ses filles partent avec elle. Elle a avoué les avoir étranglées, puis avoir mis le feu à la maison. Selon La Nouvelle République "l'expert en incendie a repéré trois départs de feux volontaires, dont deux au niveau des lits des deux sœurs".

Les corps sans vie des deux sœurs avaient été découverts le 1er avril par les pompiers, alertés pour un incendie au Gault-du-Perche (Loir-et-Cher). C'est le père de la cadette, qui habitait la maison, qui avait prévenu les secours en revenant du travail.



La mère, séparée du père, était venue passer les fêtes de Pâques avec ses deux filles. Elle avait été retrouvée dans un état grave, son pronostic vital étant au départ engagé.