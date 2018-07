publié le 01/07/2018 à 21:06

L'indiscrétion du journal Le Monde a fait l'effet d'une bombe, dimanche 1er juillet : la société du Tour de France aurait l'intention de récuser Chris Froome avant le départ de l'édition 2018, samedi 7 juillet à Noirmoutier-en-l'Île. Le Britannique de 33 ans, quadruple vainqueur de l'épreuve, n'est pas convaincu de dopage Il a été victime d'un contrôle antidopage anormal sur le dernier Tour d'Espagne. Les organisateurs du Tour préfèrent prendre les devants.



"C'est une décision courageuse, estime Laurent Jalabert. Ça fait neuf mois à peu près que nous sommes au courant du contrôle anormal de Chris Froome, et à aucun moment il n'est menacé de suspension. Tout le monde se demande dans l'opinion publique quand est-ce qu'une décision pourra être rendue sur son cas. Bien sûr, personne ne connaît les tenants et les aboutissants de ce dossier, mais le Tour de France a envie de se préserver, peut-être, d'une ambiance délétère et a préféré faire ce choix".

"A priori ça n'a pas été encore officialisé de la part des organisateurs mais il n'y a jamais de fumée sans feu, poursuit l'ancien coureur français (49 ans). On peut considérer qu'ils n'ont pas le souhait de le voir sur la Grande Boucle pour éviter d'avoir une ambiance ternie par sa présence et qui présenterait aussi un risque pour sa personne, dans la montagne notamment".

Les organisateurs du Tour ont la possibilité de récuser un coureur ou une équipe qui porterait atteinte à l'image de l'épreuve. La décision finale revient à la Chambre arbitrale du sport, une commission qui siège au sein du Comité olympique français. Elle doit tenir une audience mardi 3 juillet pour une décision à rendre le lendemain.