Une explosion et tirs près de l'ambassade de France à Ouagadougou (Burkina Faso) le 2 mars 2018

et AFP

publié le 03/03/2018 à 20:48

Le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM) a revendiqué les attaques de vendredi à Ouagadougou, affirmant avoir agi en représailles à une opération française au Mali, dans un message parvenu samedi à l'agence privée mauritanienne "Al Akhbar".



Le groupe dirigé par le Touareg malien Iyad Ag Ghaly a mené ces attaques contre l'état-major des forces armées du Burkina Faso et l'ambassade de France à Ouagadougou, qui ont fait 8 morts parmi les militaires. 12 autres personnes ont été blessées et se trouvent en urgence absolue selon un bilan officiel. Du côté des assaillants, 8 ont été tués.

Le GSIM dit avoir commis ces attaques "en réponse à la mort de plusieurs de ses dirigeants dans un raid de l'armée française dans le nord du Mali il y a deux semaines", rapporte l'agence, citant un communiqué de l'organisation.

Le 15 février, une vingtaine de jihadistes présumés avaient en effet été "tués ou capturés", selon l'état-major français, lors d'une opération aérienne et au sol des forces françaises visant le groupe d'Iyad Ag Ghaly dans le nord-est du Mali, à proximité de la frontière avec l'Algérie.



Ce même groupe avait déjà revendiqué l'attaque qui avait coûté la vie à deux militaires français dans le nord du Mali, au moins de février.