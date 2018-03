Silvio Berlusconi, revenant incontournable de la politique italienne

publié le 03/03/2018 à 14:01

Son histoire se confond avec celle de l'Italie des 25 dernières années. Silvio Berlusconi, 81 ans et enterré politiquement à de nombreuses reprises, retrouve pourtant le devant de la scène à l'occasion des élections transalpines, ce dimanche 4 mars. "Berlusconi a 12 ou 13 vies", a récemment reconnu l'ancien président du conseil Matteo Renzi.



Si le sourire du "caïman", l'un de ses nombreux surnoms, s'est quelque peu figé et les opérations de lifting ont laissé des traces sur un visage au maquillage "épais comme le parquet", selon un éditorialiste de La Repubblica, qu'importe. "Je suis comme le bon vin, en vieillissant je m'améliore et maintenant je suis parfait !", a-t-il tweeté.

Quant à trouver un éventuel successeur, l'homme politique n'est pas inquiet : "Ce n'est pas facile de trouver un génie, mais comme je vivrai jusqu'à 120 ans, je le trouverai". Du haut de ses huit décennies, Silvio Berlusconi a renoncé aux réunions de campagne et aux bains de foules. Il assure toucher plus de monde en multipliant les interventions sur les ondes radios, télévisions et journaux, dont un bon nombre lui appartiennent.

Une fortune aux origines floues

Fils d'un employé de banque milanais, né le 29 septembre 1936, Silvio Berlusconi a commencé à travailler comme animateur sur des bateaux de croisière, où il chantait et racontait des histoires drôles. Une licence de droit en bagage universitaire, il s'est lancé dans les affaires, entamant une irrésistible ascension qui soulève des interrogations quant à l'origine de sa fortune, sur laquelle il est toujours resté flou.



C'est particulièrement dans le secteur de la télévision que s'est exprimé la créativité de ce grand communicant, qui a choisi dans les années 1980 de saupoudrer ses programmes de femmes dénudées pour plaire au grand public. La holding de la famille Berlusconi, Fininvest, compte trois chaînes de télévision, des journaux, les éditions Mondadori et bien d'autres participations.



Fan de football, Silvio Berlusconi a également présidé pendant 31 ans l'AC Milan, qui a remporté cinq fois la Ligue des champions sous son ère, avant de la vendre en avril 2017 à des investisseurs chinois.

Entré en politique pour faire barrage à la gauche

En 1994, affirmant redouter une prise de pouvoir de la gauche, il s'est lancé en politique et a créé son parti Forza Italia, appuyé par son empire médiatique. Après une campagne-éclair, s'érigeant en modèle de marketing politique, il est devenu chef du gouvernement, mais a été lâché par ses alliés au bout de sept mois.



Il est revenu en 2001 pour cinq ans, un record depuis l'après-guerre. Battu de peu en 2006, il a pris sa revanche deux ans plus tard, s'installant aux commandes du pays pour la troisième fois. Mais en novembre 2011, il a dû céder à l'économiste Mario Monti, sous les huées, les rênes d'une Italie en proie à une grave crise financière.

Déboires judiciaires en travers de sa carrière politique

Le "caïman" a à nouveau surgi sur la scène politique en raflant un tiers des voix aux législatives de février 2013. Mais quelques mois plus tard, ses déboires judiciaires ont abouti à une première condamnation définitive, pour fraude fiscale. Résultat des courses, un an de prison, effectué sous forme de travaux d'intérêt général dans une maison pour personnes âgées et six ans d'inéligibilité, qui courent toujours.



Son goût assumé pour les femmes, y compris des call-girls, a explosé avec le "Rubygate" et ses soirées "bunga-bunga". Il a été acquitté des faits de prostitution de mineure mais reste en procès pour subornation de témoin dans cette affaire.



Père de cinq enfants issus de deux mariages et plusieurs fois grand-père, en couple depuis 2011 avec une femme de près de 50 ans plus jeune que lui, Silvio Berlusconi suscite chez ses compatriotes l'adulation inconditionnelle ou la haine viscérale. À défaut de retrouver le pouvoir en cas de victoire, il se délecte à l'avance d'un rôle de chef d'orchestre en coulisses.