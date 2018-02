publié le 15/02/2018 à 08:11

En Floride, les cours venaient de se terminer dans un lycée de Floride quand un adolescent de 19 ans a ouvert le feu à l'arme automatique, faisant 17 morts, mercredi 14 février. Interpellé, le tireur est un ancien élève qui avait été exclu l'an dernier pour des problèmes de discipline.



"Il m'avait montré des images de ses armes en disant 'et si je tirais partout pour rigoler'", se souvient un ancien camarade de classe. "Honnêtement, tout le monde disait que ça serait lui s'il y avait une fusillade ; on en blaguait tous. Et regardez ! Il sait comment fonctionnent les exercices, il s'est préparé à ce truc. Ça a toujours été un gamin dingue", poursuit-il. Et de conclure : "J'ai entendu des gens dire qu'un jour il ferait ça et malheureusement c'était aujourd'hui".

Cette fusillade est la 18e dans une école depuis le début de l'année aux États-Unis. 18 en un mois et demi seulement.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Hier, Nordahl Lelandais a avoué avoir tué "par accident" la petite Maëlys en août dernier. La mère de la victime a réagi dans un message publié sur Facebook. "Maëlys va te hanter nuit et jour dans ta prison jusqu'à ce que tu crèves et que tu ailles en enfer", a-t-elle écrit.



Justice - Gérald Darmanin, déjà visé par une enquête pour viol, fait désormais l'objet d'une enquête pour abus de faiblesse après la plainte déposée par une femme mardi à Paris.



Football - Le Real Madrid a pris une sérieuse option pour les quarts de finale de la Ligue des champions en battant 3-1 le PSG hier soir. Match retour le 6 mars prochain.



Jeux Olympiques - Pierre Vaultier a remporté l'or en finale du snowboardcross offrant sa sixième médaille à la France, dont trois en or.