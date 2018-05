et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/05/2018 à 08:34

Les syndicats de gardiens de prison sont en colère après l'évasion d'un détenu fiché S à son arrivée à l'hôpital de Brest. Un individu toujours en fuite depuis mercredi 16 mai. D'après les premiers éléments de l'enquête, il avait été prévenu de ce rendez-vous médical, ce qui en théorie ne se fait jamais. FO pénitentiaire dénonce ce jeudi un manque de moyens.



"Ce qui est affolant, c'est que ce n'est pas la première. On a un moyen très simple pour empêcher les détenus de courir quand on les sort en extraction (...) on mettait des entraves, des menottes autour des chevilles", explique Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO pénitentiaire, qui ajoute que le détenu était sorti avec deux gardiens, sans arme.

Et de renchérir : "Le détenu dans la nuit, il n'est pas devenu moins dangereux". "C'est simplement un manque de moyens", déplore-t-il, ajoutant que le personnel est constamment en danger. "On va avoir un collègue qui va mourir en exercice", craint le syndicaliste.

-Honneur à l'homme du jour : Antoine Griezmann, ovationné lors de la finale de l'Europa League pour avoir offert la coupe à l'Atlético de Madrid, celle dont rêvait l'OM.



-Nouvelle opération d'expulsions en cours à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : les 2.000 gendarmes mobilisés cherchent à évacuer les zones où sont retranchés les zadistes les plus radicaux.



-À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté cette nuit le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, porté par Marlène Schiappa.



-Après l'affaire Naomi Musenga, le Samu est une nouvelle fois mis en cause : la justice a ouvert une autre enquête après la mort d'un septuagénaire le 1er avril, qui avait composé le 15 à deux reprises.