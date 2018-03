Le Gabon va protéger ses éléphants du braconnage avec des colliers GPS

et Loïc Farge

Au Gabon, l'Agence des Parcs Nationaux a déjà équipé dix-huit éléphants de collier GPS. Ça va permettre de les suivre, de savoir s'ils bougent, s'ils n'ont pas été tués.



Il y a aussi des intérêts scientifiques. Quand on connait mieux une espèce, on peut la protéger. Au lieu de faire toute la forêt pour les trouver, là le GPS permet d'aller directement les voir de temps en temps. Les chercheurs vont pouvoir collecter des échantillons biologiques pendant que les pachydermes sont endormis.

Cette mesure fait partie du projet "Elephant", un accord signé entre la France et le Gabon. Comme beaucoup de pays en voie de développement, le Gabon avait une grosse dette envers la France. Une partie a été convertie en projet environnementaux.

Cinq fois moins d'éléphants en dix ans en Afrique

La France a accepté de faire une croix sur cet argent, à condition que le Gabon investisse dans la protection de la forêt, et notamment des éléphants. Soixante millions d'euros en tout vont y être consacrés.



En annulant la dette, la France contribue à lutter contre le braconnage impressionnant dans ce pays. La population d'éléphant a été divisée par cinq en dix ans. Près de 25.000 ont été massacrés pour leurs défenses, qui servent ensuite à financer des ventes d'armes et des réseaux terroristes dans certains pays.



Au rythme actuel de braconnage, il n'y aura plus d'éléphants en Afrique dans quinze ans.