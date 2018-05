publié le 18/05/2018 à 08:02

Acquitté il y a six ans, Marc Machin est rattrapé par la justice. S'il avait fait de la prison pour le meurtre d'une femme qu'il n'avait pas commis, l'accusation de viol et de vol qui plane sur lui aujourd'hui ne s'agirait pas d'une erreur.



L'ex-détenu est en garde à vue depuis le 17 mai pour des faits se seraient déroulés le 24 avril dernier, rue Saint-Maur, dans le onzième arrondissement de Paris. Selon Le Point, Marc Machin aurait tenté de cambrioler un appartement du quartier. Il aurait ainsi repéré une jeune femme qui laissait la clé de chez elle sous son paillasson. Après avoir récupéré la clé et ouvert la porte de l'appartement, il serait tombé nez à nez avec sa victime, qu'il aurait contrainte à des relations sexuelles. Il aurait ensuite quitté les lieux avec sa carte bleue.

Trois chefs d'accusations planent sur lui : escroquerie, viol sous la menace d'une arme, et viol avec une arme. Marc Machin avait été interpellé en 2009 pour trois agressions sexuelles, pour lesquelles il avait été condamné à trois ans de prison avant d'être acquitté en 2012.

À écouter également dans ce journal :

- "Joker" ; c'est ce qu'a répondu Gérard Collomb hier soir, jeudi 17 mai, lors d'une réunion publique à Rungis quand on lui a demandé ce qu'il pensait de l'abaissement de vitesse à 80 km/h. La mesure, qui sera appliquée sur le réseau secondaire en juillet, est endossée par le premier ministre Edouard Philippe.





- Attentat du quartier de l'Opéra : en garde à vue depuis le dimanche 13 mai, l'ami de l'assaillant, lui aussi radicalisé, a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Si les policiers n'ont pas de preuves d'une éventuelle complicité, ils ont de forts soupçons. Par ailleurs, deux jeunes femmes de l'entourage de l'assaillant ont été interpellées.





- Mondial : Didier Deschamps parie sur la jeunesse. Sur les 23 joueurs de la liste dévoilée hier, le 18 mai au soir, seulement neufs étaient présents lors de l'Euro 2016. On reverra notamment Hugo Lloris, Antoine Griezmann et Paul Pogba. Déception pour Dimitri Payet, que le sélectionneur n'a pas choisi à cause de sa blessure.



- Grève de la SNCF : Il s'agit de la dixième séquence ce 18 mai. Un peu plus d'un TGV et d'un RER sur deux sont en circulation, contre deux TER sur cinq. La justice doit se prononcer tout à l'heure sur le recours des syndicats contre le mode de calcul des jours de grève choisi par la direction.





- Australie : James Harrison, le donneur au bras d'or, prend sa retraite à 81 ans, après soixante années de loyaux services. Grâce à son plasma plein d'anticorps rarissimes,il a aidé à fabriquer un médicament destiné aux femmes enceintes et dont le sang est incompatible avec celui de leurs bébés. Avec ses 1.173 dons, il aurait sauvé la vie de près de deux millions de bébés.