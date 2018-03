publié le 29/12/2017 à 18:54

Un nouveau drame a probablement été évité dans les Pyrénées-Atlantiques. Un cheminot héroïque a sauvé hier soir un couple d'automobilistes qui étaient bloqués dans leur voiture, sur un passage à niveau, à Boucau, près d'Hendaye. Le véhicule s'est bloqué sur les voies de train et les barrières se sont refermées. Heureusement, Daniel, cheminot, a vu la scène. Il a eu le courage d'intervenir alors que le couple ne voulait pas sortir de la voiture.



"J'avais fini mon travail, je rentrais à la maison. J'ai suivi une voiture qui empruntait un passage à niveau. Et là, elle s'est mise à déraper. Je n'ai pas compris, elle est partie sur une voie principale", raconte-t-il. "Ils m'ont demandé de les aider à pousser la voiture. Je leur ai dit que ça ne se faisait pas ici, qu'il fallait évacuer", se souvient-il. Mais le couple refuse, voulant absolument sauver la voiture.

"À un moment, le passage à niveau s'est fermé, là c'était la panique. Je les ai sortis par le bras. Le train est arrivé à, à peu près 60-70km/h. Il est rentré dans la voiture, il l'a broyée. Je me suis mis de dos pour ne pas recevoir les éclats parce que c'était à 3 mètres de nous".

