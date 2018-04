et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/04/2018 à 13:06

Ne cherchez pas à faire une opération à un guichet de La Poste, ce lundi 9 avril. Depuis le matin, l'entreprise est au point mort. Toutes les opérations au guichet sont bloquées. Impossible de récupérer un recommandé, de retirer ou de déposer de l'argent, de commander des timbres voire d'affranchir du courrier... Les ordinateurs des guichets sont hors-service dans tout le pays.



Les automates, eux, fonctionnent néanmoins. Il est donc possible d'effectuer des opérations sur les distributeurs de billets et aux bornes. Il est également possible de passer par les sites internet ou encore l'application mobile de La Poste. En revanche, inutile d'aller voir un agent : il ne pourra rien faire pour vous.

Les équipes informatiques sont sur le pied de guerre depuis ce matin. Apparemment, il s'agirait d'un incident technique classique. La piste d'une attaque d'un pirate n'est pas privilégiée pour l'instant. La Poste espère que tout reviendra à la normale dans le courant de l'après-midi.