Samu : Agnès Buzyn se dit "profondément indignée", une enquête est ouverte

publié le 09/05/2018 à 12:38

Les condamnations sont unanimes après la diffusion de l'enregistrement entre une patiente et le Samu, rendu public par la famille de la jeune femme, le 8 mai. À 22 ans, elle est décédée à l'hôpital de Strasbourg le 29 décembre dernier. Prise de douleurs au ventre, la jeune femme appelle le Samu mais elle n'est pas prise au sérieux. Résultat : Naomie n'est pas prise en charge et elle décède quelques heures plus tard d'un arrêt cardiaque.



À la suite de ce drame, une enquête administrative a été ouverte. La ministre de la Santé et les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont diligenté une enquête administrative pour "faire la lumière" sur cet épisode dramatique. Agnès Buzyn s'est déclarée "profondément indignée" et a dénoncé de "graves dysfonctionnements". Elle s'est dite sur Twitter "profondément indignée par les circonstances du décès" et tient "à assurer sa famille de (son) entier soutien".

Je suis profondément indignée par les circonstances du décès de Naomi Musenga en décembre. Je tiens à assurer sa famille de mon entier soutien et demande une enquête de I'IGAS sur ces graves dysfonctionnements. Je m'engage à ce que sa famille obtienne toutes les informations . — Agnès Buzyn (@agnesbuzyn) 8 mai 2018

"Il faut répondre vite, et il faut répondre à plus de 90% des appels en moins de 60 secondes, décrocher vite", explique, de son côté le responsable du Samu de Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet. "Il y a une tension qui fait quelque fois que l'on peut être amené à traiter un appel plus rapidement qu'il ne devrait l'être", poursuit-il. D'autant que certains de ces appels sont fantaisistes et il est quelque fois difficile de juger.



Patrick Pelloux, porte-parole du syndicat des urgentistes, milite pour une réforme du Samu : "Il faut réfléchir au mode de travail qu'il y a sur les traitements de régulations de manière à ce que le personnel de banalise pas ce qu'il fait. L'un des risques de travailler dans l'urgence c'est de banaliser ce qu'on fait et de croire que rien n'est urgent".

> "Il faut répondre à plus de 90% des appels en moins de 60 secondes", explique, de son côté le responsable du Samu de Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet Crédit Image : Romain Boe / SIPA / RTL | Crédit Média : Virginie Garin | Durée : 02:37 | Date : 09/05/2018