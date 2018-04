La Défense : sur un chantier, un ouvrier meurt après une chute de 25 mètres

publié le 07/04/2018 à 03:56

Le jeune homme a perdu l'équilibre. Jeudi 5 avril, en fin de soirée, un intérimaire, qui travaillait à la rénovation de l'immeuble Window, à La Défense, est décédé. Selon les informations du Parisien, l'ouvrier de 22 ans aurait perdu l'équilibre alors qu'il remplaçait une planche de bois par une vitre, au huitième étage de l'immeuble en travaux. Il aurait alors fait une chute d'environ 25 mètres, qui lui a coûté la vie.



"C’est terrible, nos pensées vont aux équipes, à sa famille et ses proches. Toute la zone de la verrière a été neutralisée et une cellule de crise et une cellule psychologique ont été mises en place", explique-t-on chez Eiffage, le maître d’œuvre du chantier, explique Le Parisien. L'immeuble Window, en travaux depuis 2015, est composé de bureaux sur 150 mètres de long. Il doit accueillir, à la fin de sa rénovation, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE, détaille le journal.

Plus tôt dans la journée, un autre ouvrier avait perdu la vie sur un chantier. Vers 10 heures, à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, un homme de 40 ans, qui travaillait sur la construction d'Eole - le prolongement du RER E vers l'ouest - a été écrasé par la chute de la flèche d'une grue. Le mois dernier, c'est un ouvrier travaillant sur le chantier du RER A en Seine-et-Marne qui est décédé après avoir été percuté par un train.