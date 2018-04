Alpes-de-Haute-Provence : disparition inquiétante d'un père de famille

publié le 06/04/2018 à 18:06

Une enquête pour disparition inquiétante, ouverte par le parquet, a été confiée à la Sûreté urbaine du commissariat de Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence), rapporte La Provence. En cause, la disparition de Christophe Dossetto, un père de famille de 48 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis mercredi 4 avril.



Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait quitté la carrosserie "Toussaint", où il est chef d'atelier, mercredi dans la matinée en tenue de travail, précise le quotidien régional. "La matinée s'est déroulée sans incident. On ne comprend pas. Il m'a dit 'bon appétit et à tout à l'heure' comme tous les jours", a raconté au journal Christelle Toussaint, cogérante de l'entreprise.

Les proches de Christophe Dossetto ne s'expliquent pas cette disparition. "On ne sait pas où il est. Sur son téléphone portable, on tombe sur la messagerie", indique la fille Mathilde, 17 ans, l'un des ses deux enfants.



Christophe Dossetto mesure 1,80 mètre et conduit une Audi A3 grise foncée, immatriculée CS 293 WX. Toute personne ayant des informations susceptibles d'aider les enquêteurs peut appeler le 17.