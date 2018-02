Jura : trois morts, dont un enfant, après le crash d'un avion de tourisme

et AFP

publié le 19/02/2018 à 02:30

Un avion de tourisme, avec trois personnes à son bord, s'est écrasé dans le Jura samedi 17 février, a rapporté la gendarmerie. Les trois passagers, un couple et un enfant de dix ans, sont décédés. Ils étaient tous les trois de nationalité française.



L'avion avait décollé de la commune de Toussus-le-Noble, dans les Yvelines, et devait se rendre à Annemasse, en Haute-Savoie. "Vers 17 heures, la gendarmerie est avisée du possible crash d'un avion de tourisme à Saint-Laurent-la-Roche" (Jura), expliquent les forces de l'ordre dans un communiqué.

Les recherches, déclenchées vers 18 heures, sont restées infructueuses pendant plusieurs heures, avant que l'épave de l'appareil ne soit localisée avec précision, un peu après minuit. Arrivés sur place, les secours ont constaté le décès des trois personnes. Les raisons de l'accident ne sont pas encore connues.