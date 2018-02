publié le 18/02/2018 à 17:42

Dangereuse alternative. Vendredi 16 février aux alentours de 20h45, un homme a opté pour une périlleuse alternative à l'usage classique du train. Descendu sur le quai pour fumer une cigarette tandis que son TER destination Brest s'arrêtait quelques instants en gare de Rennes, celui-ci a loupé le redémarrage et a décidé de s'accrocher à la porte de l'un des wagons, comme le raconte Ouest France.



Un voyageur, présent, lui, à l'intérieur du train, a remarqué au bout de trois kilomètres l'homme qui se trouvait à l'extérieur, dans une posture quelque peu périlleuse. Il a a alors donné l'alerte est le train a été arrêté en urgence. Le voyageur tête brûlée a finalement regagné l'intérieur du train sans encombre.

Tout est bien qui finit bien, mais la SNCF a tout de même porté plainte contre le dangereux passager extérieur. "On se demande comment il a pu s’agripper, s'interroge la SNCF dans les colonnes de Ouest France. Il y a très peu d’espace sur la marche et pas de point d’accroche sur la porte." La CGT Cheminots s'inquiète pour sa part, à travers cet événement, de la suppression des chefs de quai, "maillon essentiel de la sécurité des trains et des usagers".