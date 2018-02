Jérôme Cahuzac raconte ce soir où il a décidé d'en finir "radicalement"

publié le 14/02/2018 à 14:23

Une journée centrée sur la personnalité de Jérôme Cahuzac et le "mélange des genres", pour reprendre les mots du président de séance Dominique Pauthe. L'ancien ministre délégué au Budget a été interrogé sur l'enchaînement des événements, à partir du moment ou Mediapart le contacte pour son compte à l'étranger.



Le 4 décembre 2012, il rencontre le journaliste Fabrice Arfi qui l'informe de l'enquête à paraître sur le site d'investigation. "L'entretien est extrêmement désagréable", raconte Jérôme Cahuzac qui confie ressentir la "peur", un "sentiment qu'il connait bien". "Je ne sais pas quoi faire. Je sais que c'est grave. je mesure ce qui va se produire. Si ça éclate, la vie que j'ai construite va être détruite". Le prévenu raconte un épisode qui intervient au bout de quatre mois de mensonges.

Pour la première fois en 4 mois, je dors très bien Jérôme Cahuzac Partager la citation





"Trois possibilités s'offrent à moi : avouer, continuer à nier - je n'en peux plus - et en finir avec la vie. Un soir, je décide d'en finir radicalement. Je ne le fais pas ce soir-là, car il y a deux enfants dans l'appartement. Je décide de le faire le lendemain à l'hôtel, déclare-t-il. Et pour la première fois en quatre mois, je dors très bien, dix heures d'affilée". Lors de son procès en première instance, l'ancien ministre délégué au Budget avait déjà abordé cette scène.

Ce mercredi 14 février, le récit fait par Jérôme Cahuzac ne s'arrête pas là. Le lendemain matin, "mon fils passe par hasard (...) Il me demande 'est-ce que à 23 ans, tu avais encore besoin de ton père ?' Je lui réponds 'oui'. Il a compris et me dit 'ça va être un désastre papa'. Cette solution qui aurait arrangé tout le monde est écartée, je décide d'avouer", dit-il d'une voix basse.