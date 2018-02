publié le 14/02/2018 à 11:16

En première instance, l'ancien ministre délégué au Budget avait déjà affirmé que le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac devait permettre de financer le courant politique de Michel Rocard. Une ligne défense ressortie au détail près lors du deuxième jour de son procès en appel hier, mardi 13 février.



L'ancien ministre du Budget a raconté que "très vite, il m'est demandé comment je peux aider. Et si on me fait cette demande, c'est parce que pendant trois ans, j'ai eu des contacts avec des sociétés pharmaceutiques". De novembre 1992 à mai 1993, "j'apporte régulièrement des chèques au nom d'une association, 'Les amis de Michel Rocard'". Plus tard, il a affirmé une nouvelle fois à la barre que "des fonds émanant de l'industrie pharmaceutique seront versés pour financer les activités politiques de Michel Rocard".

En fin de journée, le nom de François Hollande a également été évoqué. Celui qui est alors président a-t-il menti sur sa connaissance de l'existence de ce compte à l'étranger ? Le témoin Jean-Luc Barré est convoqué par la défense. Il est l'auteur du livre Dissimulations : la véritable affaire Cahuzac où il met en avant la thèse du financement politique.

Jérôme Cahuzac lâchera-t-il des noms ?

"Dès 2001, un tas de personnes étaient au courant de l'existence de ce compte", déclare-t-il avant de citer les noms de Martine Aubry. L'avocat de l'ancien ministre Éric Dupond-Moretti a demandé au témoin : "Vous pensez que le président de la République peut en être informé ?" Réponse de Jean-Luc Barré : "Il me paraît difficile d'imaginer que François Hollande ne soit pas au courant".



Reste à savoir si Jérôme Cahuzac lâchera d'autres noms lors de ce troisième jour de procès ce mercredi. Il semble évident qu'il ne gérait pas seul ce compte en Suisse destiné à financer le courant politique de Michel Rocard. La question en suspens : finira-t-il par révéler ses donneurs d'ordre ?