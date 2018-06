publié le 06/06/2018 à 16:40

Un enfant syrien de 12 ans est porté disparu. Ce dernier, domicilié à Gray (Haute-Saône) avec son père, n'a plus donné de nouvelles et ce, depuis le début de la soirée. Le procureur de Vesoul a évoqué une disparition jugée "très inquiétante".



La gendarmerie de Gray a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver Muhamad Nizar Tlass, un garçon de 12 ans, brun aux yeux bleus, qui réside à Gray depuis plus d'un mois et parle très peu le français. "Pour l'instant, nous ne savons pas où il se trouve, s'il a fait une mauvaise rencontre ou s'il est avec quelqu'un qu'il connaît", a déclaré le procureur de la République de Vesoul Emmanuel Dupic.

Une amie a raccompagné le garçon aux abords de son immeuble, mardi vers 17h00, à la sortie du collège, mais il n'est pas rentré à son domicile. Son père l'a cherché jusqu'à 22h30, avant de signaler sa disparition à la gendarmerie. Son téléphone portable est éteint depuis mardi soir et ne peut plus être géolocalisé, a précisé le magistrat.

Lors de sa disparition, Muhamad était vêtu d'un short bleu, d'une chemise blanche et de baskets noires, précise l'appel à témoins lancé par la gendarmerie, joignable au 03.84.65.11.45 pour tout renseignement permettant de localiser l'enfant.