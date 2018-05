Disparitions inquiétantes : en 2017, le nombre de signalements a doublé

publié le 25/05/2018 à 03:50

Le nombre de signalements de disparitions inquiétantes explose. Selon les chiffes du ministère de l'Intérieur, relayés par l'association 160 000 Enfants Disparus, 49.422 disparitions d'enfants ont été signalées en 2017. Parmi elles, 1.328 sont considérées comme "inquiétantes" par les forces de l'ordre - les autres correspondent surtout à des fugues. C'est deux fois plus qu'en 2016, où le ministère évoquait 687 signalements.



"Ce chiffre de disparitions inquiétantes grossit année après année : en 2016, on n'en comptabilisait que 687, contre 1.328 en 2017. Cela pourrait vouloir dire que les forces de l'ordre ont tendance à être plus vigilantes, à ne pas tout de suite penser à une simple fugue, et donc à lancer des recherches de plus grande ampleur", commente Anne Larcher, directrice de l'association 160 000 Enfants Disparus, interrogée par Le Figaro.

Pour elle, l'explosion du nombre de signalements de disparitions dites "inquiétantes" s'explique par un autre facteur : une meilleure sensibilisation au problème. "La médiatisation, ces dernières années, de certaines affaires a créé un écho et forcément la sensibilisation est plus importante", explique une source policière citée par 20 Minutes.

On pourrait en ce sens citer plusieurs affaires, comme celle de la disparition de la petite Maëlys. Au total, l'association 160 000 Enfants Disparus estime qu'en France, cinq enfants sont portés disparus toutes les heures. Un chiffre alarmant alors que ce 25 mai correspond à la Journée internationale des enfants disparus.