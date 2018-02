Gironde : le "Black Pearl" coule, un mort et un disparu en mer

publié le 21/02/2018 à 09:19

Une personne est morte et une autre portée disparue après le naufrage de leur chalutier, le Black Pearl, au large de la pointe de Grave (Gironde). La préfecture maritime de l'Atlantique a annoncé mardi 20 février que ce chalutier d'environ 12 mètres, immatriculé à l'île d'Oléron, avait déclenché sa balise de détresse à 15h26.



La préfecture relaie immédiatement le message de détresse du chalutier dans un "mayday relay" et dépêche des secours sur place. Plusieurs navires ainsi que des hélicoptères de la sécurité civile et de l'Armée de l'air et un avion de patrouille de la Marine nationale partent à la recherche des deux membres d'équipage disparus.

Les secours ont retrouvé rapidement "de nombreux débris en surface, ainsi qu’un radeau de sauvetage vide à la dérive". C'est vers 18h qu'un "corps inanimé" est retrouvé, flottant à la surface de l'eau. Le médecin présent dans l'équipe de secours ne peut que constater le décès, rapporte la préfecture dans son communiqué.

Les recherches pour retrouver le deuxième membre d'équipage ont continué jusqu'à 21h30, mais ont été interrompues à la tombée de la nuit. Elles devaient reprendre ce mercredi matin.